Polizeikontrollen in Dortmund: Viele Autofahrer uneinsichtig

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei will durch die Corona-Krise wenig befahrene Straßen in Dortmund nicht den Rasern überlassen. So habe sie im Stadtgebiet mehrere getunte Autos kontrolliert und Verstöße der Insassen gegen das Kontakt- und Ansammlungsverbot mit Bußgeldern geahndet, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag. Viele der Kontrollierten hätten sich uneinsichtig und respektlos gezeigt. Bei 60 Kontrollen schrieben sie seit Freitagabend insgesamt 23 Anzeigen. Es habe auch Verstöße wegen Handynutzung während der Fahrt und Missachtung roter Ampeln gegeben.

Von dpa