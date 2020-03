Schalke-Trainer sieht Corona-Pandemie als Chance: «Anpacken»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 sieht in der Coronavirus-Pandemie auch eine Chance, als Gesellschaft daraus zu lernen. «Eines vorweg: Die Gesundheit der Menschen bleibt in diesen Tagen und Wochen das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam die schwierige Zeit durchstehen und den Coronavirus so gut wie möglich überstehen», sagte Wagner am Sonntag nach Angaben des Vereins. «Wenn mich persönlich diese Krise eines gelehrt hat, dann das: Wir alle bedingen und brauchen einander – weltweit. Diese Erkenntnis werden wir uns hoffentlich auch dann bewahren, wenn Corona gestoppt ist.»

Von dpa