Wechselhafte Tage und frostige Nächte in NRW

Essen (dpa/lnw) - Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Regenschauern und Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Essen mitteilte, bleibt es im Süden des Landes zunächst eher freundlich, während im Norden dichte Wolken aufziehen. Ab dem Nachmittag sei dann in der Nordhälfte mit Regenschauern zu rechnen, oberhalb von 400 Metern sei auch Schnee möglich. Dazu werden Temperaturen von maximal 5 bis 9 Grad erreicht.

Von dpa