NRW: Zahl der Corona-Infektionen weniger stark gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen zuletzt weniger stark gestiegen. Das NRW-Gesundheitsministerium registrierte am Montag (Stand 10.00 Uhr) 14 219 Fälle und damit 589 mehr als am Sonntag (Stand 11.30 Uhr). Am Samstag hatte das Ministerium 1221 weitere Infektionen gemeldet, am Sonntag waren es 886 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich am Montag um 15 auf nun 125 in NRW.

Von dpa