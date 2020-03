Staatsrechtler zweifelt an Verfassungsfestigkeit in Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Rechtswissenschaftler Janbernd Oebbecke hat Zweifel an der Verfassungsfestigkeit des geplanten Epidemie-Gesetzes für Nordrhein-Westfalen. Es müsse intensiver geprüft werden, ob massive Eingriffe - wie Dienstverpflichtungen von Medizinern, Pflegern oder Rettungskräften - vom Grundgesetz gedeckt seien, sagte Oebbecke am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.