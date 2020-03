Raser liefern sich riskantes Autorennen durch Herne

Herne (dpa/lnw) - Zwei Autofahrer haben sich in Herne ein riskantes Rennen geliefert. Mit etwa 120 Stundenkilometern seien die Autos durch eine Tempo-50-Zone gefahren, erklärte die Polizei am Montag. Die Fahrer hätten am Samstagabend die Motoren aufheulen lassen, einer der beiden habe mehrmals die Spur gewechselt und einen unbeteiligten Autofahrer geschnitten, so dass dieser stark abbremsen musste. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Fahrer stoppen.

Von dpa