Haan (dpa/lnw) - Zwei 14-Jährige sollen in Haan bei Düsseldorf Steine auf die Schienen gelegt und so den Lokführer eines IC zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Als Bundespolizisten das Duo zur Rede stellte, beteuerten beide ihre Unschuld, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

Von dpa