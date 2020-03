Psychisch Kranker gesteht Messerattacke auf eigenen Vater

Dortmund (dpa/lnw) - Mit einem Geständnis des Angeklagten hat der Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke auf dessen Vater am Montag in Dortmund begonnen. Weil der 30-jährige Beschuldigte aus Castrop-Rauxel als psychisch krank und damit schuldunfähig gilt, geht es in dem Prozess nicht um eine klassische Bestrafung, sondern allein um die Frage, ob er zum Schutz der Allgemeinheit unbefristet in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss.

Von dpa