NRW-Landeshauptstadt geht gegen Hamsterkäufe vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt geht mit einer neuen Vorgabe gegen Hamsterkäufe von Klopapier und Co. in den Supermärkten und Drogerien vor. In einer am Mittwoch erlassenen Allgemeinverfügung werden die Leiter von Einzelhandelsbetrieben aufgefordert, den aus solchen Hamsterkäufen resultierenden Gesundheitsgefährdungen durch eine Beschränkung auf haushaltsübliche Abgabemengen entgegenzuwirken, wie die Stadt Düsseldorf mitteilte.

Von dpa