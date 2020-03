Jubilar Thielen traut Köln Europacup-Qualifikation zu

Köln (dpa) - Der frühere Torjäger und Manager Karl-Heinz Thielen traut dem 1. FC Köln eine Rückkehr in erfolgreiche Zeiten zu. «Die Erwartungshaltung, dass der 1. FC Köln irgendwann wieder der erste Club ist, ist immer noch da», sagte Thielen, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur. «Sehr gerne» würde er noch einmal einen Titel des FC erleben. An bisher allen sieben der Vereinsgeschichte - drei Meisterschaften und vier Pokalsiegen - war Thielen als Spieler oder Funktionär beteiligt. Der letzte ist 37 Jahre her, 1983 gewannen die Kölner den DFB-Pokal.

Von dpa