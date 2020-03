FDP-Politikerin besucht Enkelkinder am Fenster

Düsseldorf (dpa/lnw) - Enkelbesuch in Zeiten von Corona: Ein Foto der Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihrem Mann zeigt, wie sie auf kleinen Stühlen am Bordstein hocken - während ihre Enkelkinder oben aus dem Fenster zu ihnen hinunter schauen. «Mit angemessenem Sicherheitsabstand konnte ich meine Enkel wenigstens kurz vor dem heimischen Fenster wiedersehen», so Strack-Zimmermann zu dem auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Foto vom Wochenende. Es entstand vor dem Fenster der Wohnung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes in Düsseldorf.

Von dpa