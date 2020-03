NRW produziert weniger Schnaps und Bier

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Schnapsproduktion in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Es seien 79 Millionen Liter Spirituosen hergestellt worden und damit 6,3 Prozent weniger als noch 2018, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Auch Bier wurde etwas weniger hergestellt, nämlich mit 1,8 Milliarden Litern 2,6 Prozent weniger als zuvor. Nichtalkoholische Getränke wie Säfte oder Cola wurden hingegen in etwa genauso viel produziert wie im Jahr zuvor - die Menge lag in NRW zuletzt bei 4,3 Milliarden Litern.

Von dpa