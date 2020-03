Zeugenhinweis: Polizei löst Treffen in Vereinsgebäude auf

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Polizei hat angesichts der Kontakteinschränkungen in der Corona-Krise eine Zusammenkunft von 15 Menschen in einem Vereinsgebäude in der Gelsenkirchener Altstadt aufgelöst. Verantwortlich für das Treffen in der Nacht zu Dienstag sei ein 40-Jähriger gewesen, teilten die Beamten mit. Er und seine Gäste müssten «mit einem üppigen Bußgeldbescheid rechnen». Einige der Gäste hätten versucht, vor den Beamten zu flüchten - fünf seien entkommen. Ein Zeugenhinweis hatte den Einsatz ausgelöst. In den vergangenen Wochen wurde das öffentliche Leben stark eingeschränkt, damit sich das neuartige Coronavirus nicht so schnell ausbreitet.

Von dpa