29 Corona-Tote in NRW-Pflegeheimen: 268 Infektionen

Allein fünf Corona-Tote vermeldete etwa das Heinrich-König-Seniorenzentrum in Bochum bislang. Die Awo-Einrichtung befindet sich nach Angaben einer Sprecherin komplett unter Quarantäne und betreut zehn weitere positiv getestete Bewohner. Der Kreis Viersen berichtete am Dienstag von einem zweiten Toten nach Corona-Infektion in einem Heim in Niederkrüchten, in dem allein 27 Bewohner und neun Mitarbeiter infiziert seien.

Das Gesundheitsministerium schlägt vor, neu aufgenommene Personen sollten zunächst isoliert werden. Die Anordnung weiterer Maßnahmen, das Ansteckungsrisiko in den Einrichtungen zu senken und so Bewohner und Personal zu schützen, liegt demnach in der Entscheidung jeweiligen der Einrichtungsleitung. «Einen generellen Aufnahmestopp halten wir aus Versorgungsgründen nicht für zielführend. Niemand geht ohne weiteres in ein vollstationäres Pflegeheim», hieß es aus dem Ministerium. Auch Pflegeexperten, wie der Pflegerat NRW, lehnen eine solche Maßnahme ab.

In Niedersachsen war ein Aufnahmestopp verhängt worden, nachdem in Wolfsburg 17 Menschen nach Corona-Infektion in einem Pflegeheim starben.