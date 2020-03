Streit um Toilettenpapier-Regeln: Kunden in Gewahrsam

Köln (dpa/lnw) - Ein alkoholisierte Drogeriemarkt-Kunde (49) ist nach einem Streit um Toilettenpapier-Kaufregeln in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Drogerie hatte zunächst die Beamten gerufen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 49-Jährige habe sich lautstark darüber beschwert, dass in dem Geschäft vor dem Hintergrund der Corona-Krise nur eine Packung Toilettenpapier je Haushalt verkauft wird. Den Drogeriemarkt im Stadtteil Nippes habe er nicht verlassen wollen, so die Beamten.

Von dpa