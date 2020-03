Laschet: Epidemie-Gesetz nicht ohne Oppositions-Zustimmung

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das umstrittene Epidemie-Gesetz nicht ohne Zustimmung der Opposition im Landtag durchsetzen. «Wir brauchen einen parteiübergreifenden Konsens in der Corona-Krise», sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Daher würden auch die Anregungen von SPD und Grünen aufgenommen. Wenn es Korrekturen brauche, dann werde es die auch geben. In dieser Frage wolle die Landesregierung alle mit an Bord haben, weil es eine gesamtgesellschaftliche Frage sei und keine parteipolitische.

Von dpa