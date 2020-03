Unbekannte überfallen Senioren in Haus

Viersen (dpa/lnw) - Alptraum für ein Rentner-Ehepaar in Viersen: Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ihr Haus eingedrungen, während sie schliefen. Eine 77-jährige Seniorin sei wach geworden, als einer der Täter ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und sie angewiesen habe, ruhig zu bleiben, berichtete ein Polizeisprecher.