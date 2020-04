Essen (dpa/lnw) - Nach Schüssen auf SEK-Beamte muss sich ein 52-jähriger Mann aus Gladbeck ab dem heutigen Mittwoch am Essener Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll sich bei einer Wohnungsdurchsuchung am 4. Dezember 2019 verschanzt und dann das Feuer eröffnet haben. In der Anklage ist von zielgerichteten Schüssen aus einer halbautomatischen Pistole die Rede. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Hintergrund der Durchsuchung waren angebliche Todesdrohungen, die Angeklagte im Umfeld der Familie verbreitet haben soll. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Totschlag.