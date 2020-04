Essen (dpa/lnw) - Mit einem Geständnis hat in Essen der Prozess um Schüsse auf SEK-Beamte begonnen. Ein neunfacher Familienvater aus Gladbeck gab zu, am frühen Morgen des 4. Dezember 2019 aus seiner Wohnung heraus sechs Schüsse abgegeben zu haben. Ein Beamter wurde leicht verletzt. «Er hat überreagiert», sagte sein Verteidiger Matthias Meier den Richtern am Essener Schwurgericht am Mittwoch. Der Angeklagte habe im ersten Moment gedacht, dass er selbst überfallen werde. Später sei ihm jedoch klar geworden, dass es Polizeibeamte waren, auf die er gerade schieße.

Das SEK war ausgerückt, weil es von Seiten des staatenlosen Angeklagten Todesdrohungen gegeben haben soll. Ziel war die Durchsuchung seiner Wohnung nach Waffen.

Laut Anklage eröffnete der 51-Jährige das Feuer, nachdem seine Wohnungstür und eine Fensterscheibe eingeschlagen worden waren. Auch die lauten Rufe «Polizei» hätten ihn nicht davon abgehalten, weiter gezielt auf die Beamten zu schießen. Erst als das Magazin seiner Waffe leer gewesen sei, habe sich der Angeklagte ergeben.

Im Vorfeld der Tat soll es eine massive Bedrohungslage gegeben haben. Beteiligt waren neben der Familie des Angeklagten auch zwei Familien aus den Niederlanden und Berlin. Die Polizei hatte die Situation des Gladbeckers damals so ernst genommen, dass sie seit Tagen einmal pro Stunde mit einem Streifenwagen am Haus des 51-Jährigen vorbei fuhr. Um sich und seine Familie aber auch selbst zu schützen, habe er sich eine Schusswaffe besorgt, so der Angeklagte.

Zum Prozessauftakt erklärte sich der 51-Jährige bereit, 2500 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Nach seinem Geständnis erwarten ihn vier bis sechs Jahre Haft. Das haben ihm die Richter bereits zugesichert. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.