Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen ist eine Frau schwer verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend in einem Zimmer der Wohnung ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden die Frau auf dem Balkon und retteten sie aus dem Gebäude. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa