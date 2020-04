„Ich hatte nie vor, den großen Corona-Hit zu schreiben. Ich habe nur getan, was ich immer schon tue: Meine Gedanken und Emotionen in ein Lied fließen lassen“, sagte der 39-Jährige Musiker der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er sei an einem Abend Mitte März von einer wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie abgesagten Tournee zurückgekehrt. „Ich war allein und hatte niemanden zum Reden. In wenigen Stunden entstand das Lied.“

Darin singt Sebel, der in Münster einige Monate lang als musizierender Moderator Überraschungsgäste im Jovel präsentierte, sich selbst am Klavier begleitend von der Hoffnung, dass die Krise mit ihrer plötzlichen und zerstörerischen Wucht die Menschen trotzdem enger zusammenrücken lässt. Auf Facebook lud er das Stück hoch und forderte seine Kollegen und andere Künstler auf, mit eigenen Tonspuren und Versionen zu dem Stück beizutragen.

Bereits am Tag danach sei sein Postfach mit Reaktionen übergequollen, sagt Sebel, der eigentlich Sebastian Niehoff heißt. Mehr als 160 Einsendungen haben ihn inzwischen erreicht. „Das hat sich völlig verselbstständigt“, sagt er.

Version mit Münster-Beteiligung

Aus immer mehr Teilen von Deutschland und der Welt senden Musiker ihre Instrumental-Beiträge oder Coverversionen, etwa ein Tamburin-Spieler aus Quarantäne in Los Angelos oder ein Musiker mit seinem Dudelsack. Eine italienische Version ist inzwischen entstanden und eine englische mit dem Titel „We Can Make A Change“, an der auch der in Münster lebende Musiker Jan Loechel beteiligt ist.

Sebel kommentiert den Song in einem Facebook-Post so: „Den Tränen nahe, frage ich mich gerade wie in den letzten 10 Tagen so viel kreative Energie von so vielen tollen Leuten frei gesetzt werden konnte und in etwas so Gutes, wie dieser englischen Version des Songs 'Zusammenstehen' fließen konnte. Das alles, nach weniger als zwei Wochen!“

Einnahmen gehen an Nothilfefonds

Besonders berührt habe ihn der Beitrag des jungen Chores Kids on Stage: 30 bis 40 Kinder singen darin - jeweils zuhause aber dann digital zusammengefügt - das Lied gemeinsam.

Den Erlös aus der Aktion will Sebel in den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung einfließen lassen. „Ich kann ja nicht über Solidarität singen und mich dann damit bereichern“, sagte er. Die Stiftung hat angekündigt mit dem Fonds freiberufliche Musiker zu unterstützen.