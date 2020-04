NRW will Förderung von Trainern bis Ende 2021 verlängern

Düsseldorf (dpa) - Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will nach der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr die finanzielle Förderung der in den Sportfachverbänden angestellten Trainer bis Ende des Jahres 2021 verlängern. Das berichtet die «Rheinische Post» (Donnerstag). Damit wolle das Land Kurzarbeit für die Trainer vermeiden und ein kontinuierliches Training der Athletinnen und Athleten bis Olympia 2021 in Tokio sichern.

Von dpa