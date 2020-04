Corona-Fall in Flüchtlingsheim: Bewohner in Quarantäne

Mettmann (dpa/lnw) - Nach einem bestätigten Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann bei Düsseldorf sind die mehr als 80 Bewohner in Quarantäne. «Jeder bleibt in seinem Wohnumfeld», sagte eine Sprecherin der Stadt Mettmann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die 14-tägige häusliche Quarantäne ist den Angaben zufolge am Vortag verfügt worden - aufgrund der Gegebenheiten vor Ort mit Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsbädern. Bei dem Corona-Fall handele es sich um eine erwachsene Person. Der Betroffene sowie drei Kontaktpersonen seien am Mittwoch isoliert worden und befänden sich nicht mehr in dem Gebäude. Weitere Angaben machte die Stadt zunächst nicht. In einer Lagebesprechung würden sich alle beteiligten Stellen am Donnerstag austauschen. «Wir müssen ein paar Regelungen treffen.»

Von dpa