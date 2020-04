Coronavirus: Konzert von Robbie Williams in Bonn verschoben

Bonn (dpa) - Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das im Rahmen des Beethoven-Jubiläumsjahres geplante Open-Air-Konzert von Robbie Williams vor 25 000 Menschen auf der Bonner Hofgartenwiese verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 18. Mai solle Williams am 31. August auftreten, teilte die Deutsche Telekom AG am Donnerstag in Bonn mit. Das sei wegen der aktuellen Entwicklung zum Coronavirus in Absprache mit dem Konzertveranstalter, Robbie Williams und allen weiteren Beteiligten entschieden worden.

Von dpa