Ministerium zählt 48 Corona-Tote aus Pflegeheimen

Eine hohe Zahl von Todesfällen in einer einzelnen Einrichtung gab es beispielsweise in Köln: Im Maternus Seniorencentrum sind inzwischen sechs Menschen nach einer Corona-Infektion verstorben, wie die Cura-Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte. Fünf weitere Infizierte von dort befinden sich im Krankenhaus. In Bochum waren aus einer Einrichtung der Awo fünf Infizierte verstorben.

Experten sorgen sich in der Corona-Krise besonders um die Situation in Alten- und Pflegeheimen: Die hochbetagten und häufig vorerkrankten Menschen sind besonders gefährdet, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Das Zusammenleben unter einem Dach begünstigt zudem eine Ansteckung. Viele Heime und Träger klagen zudem seit Wochen über ungenügende Ausstattung mit Schutzkleidung, Mundschutzen und Desinfektionsmitteln.

In der überwiegenden Zahl der 2800 stationären Pflegeheime scheinen die Vorsichtsmaßnahmen wie etwa das geltende Besuchsverbot aber bislang zu wirken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes leben dort rund 191 800 Pflegebedürftige (Letzte Erhebung Dezember 2017). 175 900 Menschen seien dort beschäftigt.