Video von Polizeieinsatz soll Beamten-Fehlverhalten zeigen

Hagen (dpa/lnw) - Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen prüfen ein Video, das Fehlverhalten zweier Polizisten im Einsatz zeigen soll. Dabei gehe es um einen Einsatz im Zusammenhang mit Hausfriedensbruch an einem Parkdeck, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach einer ersten Prüfung der Sequenz sei nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen die beiden Beamten eingeleitet worden. Dem zuständigen Staatsanwalt lag das Video am Donnerstag zunächst noch nicht vor. Er werde den Vorfall prüfen und, sofern sich ein Anfangsverdacht bestätige, zur weiteren Ermittlung an eine andere Polizeibehörde weiterleiten, sagte er.

Von dpa