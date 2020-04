Fotokünstlerin Evelyn Richter erhält ersten Becher-Preis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadt Düsseldorf vergibt erstmals einen nach den Fotokünstlern Bernd und Hilla Becher benannten Preis. Den mit 15 000 Euro dotierten Preis für ihr Lebenswerk erhält die in Bautzen geborene Fotografin Evelyn Richter (90), wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Jury erklärte, als visuelle Chronistin richte die lange in Leipzig tätige Fotokünstlerin den Blick auf ostdeutsche Arbeits- und Alltagswelten. «In ihrer Offenheit und Unvereinnahmbarkeit liegt die große Aktualität von Evelyn Richters fotografischer Haltung», lautete die Begründung.

Von dpa