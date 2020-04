Elektro-Autobauer e.Go beantragt Schutzschirmverfahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Aachener Elektro-Autobauer e.Go hat ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das Amtsgericht Aachen habe dem Antrag bereits stattgegeben und einen vorläufigen Sachwalter bestellt, teilte e.Go am Donnerstag mit. «Wir gehen jetzt in ein eigenverwaltetes Verfahren, dass uns die Gelegenheit zur Restrukturierung und Neuordnung unserer Finanzen gibt», sagte Unternehmensgründer Günther Schuh dem «Handelsblatt». Das Schutzschirmverfahren bewahrt in die Krise geratene Unternehmen vor dem Zugriff der Gläubiger, ohne dass die Betriebe bereits Insolvenz anmelden müssen. Die Geschäftsführung kann das Unternehmen unter Aufsicht selbstständig sanieren.

Von dpa