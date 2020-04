Einbrecher durch Rutsche in Spaßbad geklettert

Hamm (dpa/lnw) - Nach einem spektakulären Einbruch in ein Spaßbad in Hamm hat die Polizei am Freitagmorgen einen 25-Jährigen festgenommen. Der Mann sei über den Außenbereich des Bades und eine Rutsche ins Innere des Freizeitbades geklettert, berichtete die Polizei. «Hierbei erwies sich der Einbrecher als durchaus sportlich», hieß es im Polizeibericht. Als der Einbrecher von einem Sicherheitsmitarbeiter bemerkt wurde, floh er nach draußen. Die Polizei nahm ihn kurz danach fest. Ob er im Bad etwas erbeutet hatte, war zunächst unklar.