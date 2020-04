Bayers Tapsoba in Angst um Menschen in Heimat Burkina Faso

Leverkusen (dpa) - Fußball-Profi Edmond Tapsoba vom Bundesligisten Bayer Leverkusen sorgt sich um die Menschen in seiner Heimat Burkina Faso und spendet für sie. «Ich bete jeden Tag, damit das ein Ende nimmt. Die generell kritische Situation in meiner Heimat wird nun noch durch die Corona-Krise verschlimmert, das ist wirklich hart», sagte der Abwehrspieler in einem vom Verein geführten Interview: «Ich mache mir große Sorgen, ja, ich habe auch Angst. So viele Menschen gehen mit der Ungewissheit ins Bett, wie der morgige Tag aussehen wird. Das ist wirklich nicht einfach.»