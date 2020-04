«Der Dreh des zweiten Teils des Jubiläums-«Tatorts» «In der Familie» in München ruht aufgrund der aktuellen Beschränkungen bis auf Weiteres», berichtete der Westdeutsche Rundfunk in Köln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Bayerische Rundfunk in München verwies ergänzend auf «Pläne, wie die Sendeplanung zum Jubiläum noch gehalten werden könnte. Diese Pläne werden der weiteren Entwicklung der Corona-Situation entsprechend angepasst.» Die Ausstrahlung war zu Beginn der Dreharbeiten für den Herbst 2020 angekündigt worden. Beim ersten Teil führte Dominik Graf Regie, beim zweiten Pia Strietmann.

Der Drehstopp betrifft laut dpa-Umfrage unter den Sendern in der Mehrzahl «Tatort»-Produktionen, die erst im Jahr 2021 laufen sollen.