Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der Corona-Epidemie dürfen die Bürger in Nordrhein-Westfalen ihre privaten Zweitwohnungen aufsuchen und darin wohnen. «Das ist nicht verboten», sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Dazu gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen.

Von dpa