Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Mann (44), der im Zuge der Corona-Krise vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, soll jetzt wieder ins Gefängnis kommen: Zwei Tage nach seiner Freilassung ist er laut Wuppertaler Polizei am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in Remscheid als mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden. Ein Beil hatte er auch noch dabei.

Von dpa