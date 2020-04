Großbrand in Lagerhalle: Polizei ermittelt

Stolberg (dpa/lnw) - Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Baufahrzeugen und Baumaterial in Stolberg hat die Aachener Polizei am Freitag die Ermittlungen aufgenommen. Die Halle war in der Nacht zuvor nach Angaben der Feuerwehr in Flammen aufgegangen. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannte sie in voller Ausdehnung und Flammen schlugen aus dem Dach. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, setzten die Hilfskräfte eine Drohne ein.

Von dpa