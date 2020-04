Goldschmiedin setzt ihren Schmuck mit Klopapier in Szene

Köln (dpa/lnw) - Echtes Gold auf «weißem Gold»: Eine Goldschmiedin in Köln nutzt die aktuelle Aufregung der Deutschen beim Anblick von Klopapier für ihre Schaufenster-Deko. In ihrem Laden im Stadtteil Ehrenfeld bettet Jutta Grote ihre handgefertigten Schmuckstücke seit einigen Tagen auf herrlich reinem Toilettenpapier - und ist damit zum Blickfang von Passanten geworden. «Sie glauben gar nicht, wie viel Spaß ich hier im Laden habe, wenn ich die Leute vor dem Schaufenster sehe», sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die eigenwillige Schmuck-Papier-Kombi wird von vielen fotografiert.