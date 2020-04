Flüchtlingsheim nach Corona-Fällen unter Quarantäne

Euskirchen (dpa/lnw) - Nach dutzenden Corona-Fällen steht ein Flüchtlingsheim in Euskirchen unter Quarantäne. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW seien 39 Bewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag mit. Insgesamt seien in dem Heim 298 Flüchtlinge untergebracht, die alle auf Covid-19 getestet worden seien. 219 der Tests seien negativ ausgefallen, weitere Ergebnisse stünden noch aus.

Von dpa