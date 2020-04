Gute Nachricht aus Heinsberg für den kleinen Ben

Heinsberg (dpa/lnw) - In sorgenvollen Corona-Zeiten kommt aus dem Kreis Heinsberg eine gute Nachricht: Ein kleiner kranker Junge, dessen Schicksal in den letzten Monaten viele Menschen bewegt hat, bekommt jetzt ein erhofftes Medikament, wie Landrat Stephan Pusch am Freitag in seines täglichen Video-Botschaft zur Corona-Lage sagte. Das Medikament sei zugelassen und die Krankenkasse bezahle die Behandlung für den kleinen Ben, erzählte Pusch.

Von dpa