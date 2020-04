Schalker Ultras wollen Klein-Unternehmen unterstützen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Ultras des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kämpfen für die Kneipenszene in Gelsenkirchen. Zusammen mit dem Schalker Fanprojekt starteten sie die Aktion «#helpgelsen». «Ein Gelsenkirchen, das nach der Krise nicht mehr so ist wie es war, ist für alle unvorstellbar», erklären die Ultras auf ihrer Internetseite. Ziel ist es, möglichst viele Gelsenkirchener Kneipen und Kleinstbetriebe zu retten, die wegen der Coronakrise keine Einnahmen mehr haben. Auch das Schalker Vereinslokal «Bosch» an der Glückauf-Kampfbahn zählt dazu.

Von dpa