Gut 19 400 Corona-Infektionen und 250 Tote in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Samstag auf 19 405 gestiegen. Demnach erhöhte sich die Zahl von Freitag (10.00 Uhr) auf Samstag (11.30 Uhr) um 871 Fälle, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Insgesamt 250 Menschen in NRW sind bisher an der Pandemie gestorben - 30 allein von Freitag bis Samstag.

Von dpa