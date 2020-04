Autotür bringt Radfahrer zu Fall und verletzt ihn schwer

Ratingen (dpa/lnw) - Ein Fahrradfahrer ist in eine geöffnete Autotür gefahren und schwer verletzt worden. Ein 42-Jähriger in Ratingen (Landkreis Mettmann) hatte aus seinem Fahrzeug aussteigen wollen und nach Aussage der Polizei die Tür geöffnet, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und verletzte sich durch den Fall schwer. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schützenstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Das 38 Jahre alte Unfallopfer wurde mit einem Rettungswagen in eine Duisburger Klinik gebracht.

Von dpa