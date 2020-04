Autobahn-Unfall mit Motorrad und PKW: Zwei Schwerverletzte

Der Motorradfahrer wechselte am Sonntagnachmittag von der mittleren auf die linke Fahrspur, als er an den PKW stieß und stürzte. Darauf prallte das Auto des 19-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug, während das führerlose Motorrad an einen Kleinbus stieß. Die Autobahn musste nach Angaben der Feuerwehr in eine Fahrtrichtung vollständig gesperrt werden.