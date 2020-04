Weniger Verkehr sorgt für weniger Stickoxide in der Luft

Essen (dpa/lnw) - Die Belastung der Luft mit Stickoxiden hat sich in Nordrhein-Westfalen seit Mitte März verringert. Grund ist der geringere Kraftfahrzeugverkehr infolge der Corona-Maßnahmen. «Bei der Stickoxidbelastung sehen die Tagesverläufe jetzt eher so aus wie an typischen Sonntagen», sagte die Sprecherin des Landesumweltamtes (Lanuv), Birgit Kaiser de Garcia, auf Anfrage der dpa.