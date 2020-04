«Nichts zu meckern»: Menschen halten sich an Corona-Regeln

Detmold/Düsseldorf/Hamm (dpa/lnw) - Trotz frühlingshaften Temperaturen: Nach Auskunft mehrerer Polizeidienststellen haben sich die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen auch am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag an die Corona-Auflagen gehalten. «Die Lipper haben sich gut verhalten, wir haben nichts zu meckern», sagte etwa ein Sprecher der Polizei Detmold am frühen Montagmorgen. Die Beamten in NRW berichteten von lediglich kleineren Verstößen durch Kleinstgruppen, die draußen unterwegs waren. Die breite Masse halte sich weiter an die Kontaktsperren, sagte auch ein Polizeisprecher in Hamm.

Von dpa