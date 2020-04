Haniel übernimmt Mehrheit an Matratzen-Start-up Emma

Duisburg (dpa) - Das Familienunternehmen Haniel übernimmt die Mehrheit am Matratzen-Start-up Emma. Das Duisburger Traditionsunternehmen sicherte sich insgesamt 50,1 Prozent an dem 2013 gegründeten Schlaf-Spezialisten, wie es am Montag mitteilte. Die beiden Gründer Manuel Müller und Dennis Schmoltzi bleiben mit jeweils 24,95 Prozent am Unternehmen beteiligt und werden es weiterhin leiten.

Von dpa