Gegen Kontaktverbot verstoßen: Polizei löst Video-Dreh auf

Siegen (dpa/lnw) - In Siegen hat die Polizei ein Treffen mehrerer Männer aufgelöst, die dort trotz Kontaktverbots ein Rap-Musikvideo drehen wollten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich am Sonntag in einem Industriegebiet elf Männer zwischen 18 und 34 Jahren verabredet, darunter ein Kameramann sowie mehrere Rapper und Tänzer. Extra für den Dreh hatte die Gruppe außerdem sechs schicke Autos angemietet. «Das waren alles sehr teure, hochwertige Wagen», sagte ein Sprecher der Polizei. Die Männer mussten den Dreh abbrechen. Sie erwartet eine Anzeige.

Von dpa