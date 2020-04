NRW bietet Niederlanden 107 Plätze für Covid-19-Patienten an

Münster (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen hilft den Niederlanden bei der Behandlung von Covid-19-Patienten und stellt in der Corona-Krise Intensivbetten zur Verfügung. «68 Krankenhäuser haben sich seit vergangenem Freitag bereiterklärt, Plätze zur Verfügung zu stellen», erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Münster. 21 Krankenhäuser hätten in der Zwischenzeit bereits 37 Patienten aufgenommen, sagte Laumann bei einer Pressekonferenz an der Uniklinik. Das Krankenhaus koordiniert für NRW diese Hilfe und stellt für eine zentrale Stelle in Rotterdam die Kapazitäten zusammen. Derzeit könnten 107 Patienten aus den Niederlanden in NRW behandelt werden.

Von dpa