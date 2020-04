Gericht weist Klagen gegen Coronaschutzverordnung ab

Eben jenes Gericht hat unterdessen in einem Eilverfahren die weitreichende Betriebsuntersagung für Geschäfte im Einzelhandel, so lange diese nicht der Grundversorgung der Bevölkerung dienen, bestätigt. Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag in Münster mit. Ein Händler aus Dortmund, der Haushaltswaren und Geschenkartikel vor allem im Tiefpreissegment verkauft, hatte sich an das OVG gewandt.

Nach Auffassung des Gerichts ist die angegriffene Regelung des Landes wohl rechtmäßig und habe mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes eine hinreichende gesetzliche Grundlage (Az. 13 B 398/20.NE).