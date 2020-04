Prozess: Mutmaßlicher «Pink Panther» gesteht

Der Mann soll im Dezember 2007 mit einem Mittäter ein Juweliergeschäft in der Kölner Innenstadt überfallen haben, so die Ankläger. Dabei sollen Uhren im Wert von rund 300 000 Euro erbeutet worden sein. Bei einem weiteren Überfall auf einen Juwelier in Mülheim an der Ruhr im Juni 2008 sollen die erbeuteten Uhren gar einen Wert von rund 1,14 Millionen Euro gehabt haben.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann «seriös gekleidet und unmaskiert» an der Eingangstür des Juweliers in Köln geklingelt haben. Nachdem ihm geöffnet worden sei, habe er teure Uhren aus der Auslage zusammengerafft, während ein mit einer Pumpgun bewaffneter Mittäter den Eingangsbereich gesichert habe. Dabei soll es zu einer brenzligen Situation gekommen sein: Ein Passant habe den Laden ebenfalls betreten wollen und dabei den Lauf der Schusswaffe weggedrückt. Der Mittäter habe dem Mann daraufhin die Waffe in den Bauch gerammt. Zudem hielt auch noch ein Werttransport mit bewaffnetem Sicherheitspersonal, welches ebenfalls den Juwelier aufsuchen wollte, vor dem Geschäft. Die beiden Täter sollen dann mit Beute im Wert von rund 300 000 Euro die Flucht ergriffen haben.

Auch beim zweiten Überfall in Mülheim soll sich der Angeklagte zunächst als seriöser Kunde ausgegeben haben: Nachdem ihm geöffnet worden sei, habe er mit einer schweren Tasche den Eingang blockiert und Nobeluhren aus den Vitrinen genommen. Zwei maskierte Mittäter sollen derweil die Besitzerin bedroht haben. Für den Prozess gibt es noch Termine bis Ende April.