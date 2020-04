Drogenlager im Kleingarten: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Es geht um fast 800 Gramm Kokain, rund 4,8 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen: Vor dem Düsseldorfer Landgericht hat am Dienstag ein Prozess wegen Drogenhandels gegen einen 29 Jahre alten Mann begonnen. Er soll eine Kleingartenlaube als Lager für die Drogen genutzt haben. Allerdings ließ der 29-Jährige über seinen Verteidiger erklären, dass er weder eine Gartenlaube in der Siedlung in Düsseldorf angemietet noch dort Drogen gelagert oder davon gewusst habe. Die Parzelle kenne er nur vom Grillen, sagte der Mann, der in Untersuchungshaft sitzt.

Von dpa