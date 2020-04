Bonner Virologe Streeck empfindet in Corona-Krise Druck

Bonn/Heinsberg (dpa/lnw) - Der Bonner Virologe Hendrik Streeck empfindet bei seiner Arbeit an der großen Coronavirus-Studie im Kreis Heinsberg persönlichen Druck. Die Politik wolle schnelle Entscheidungen treffen. «Wir versuchen eben schnell zu arbeiten, aber gleichzeitig die größte wissenschaftliche Sorgfalt zu haben. Und das empfinde ich schon als Druck», sagte Streeck am Dienstag. Seine Forschung verhalte sich da anders als etwa die Corona-Studie in München - dort würden über ein Jahr lang Daten gesammelt.